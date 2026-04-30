Iran, Trump: “Ritiro delle truppe Usa dall’Italia? Probabile, non è stata di nessun aiuto”

“L’Italia non è stata di nessun aiuto” nella guerra in Iran e “la Spagna è stata orribile“. Lo ha detto Donald Trump rispondendo a una domanda dei giornalisti sulla possibilità che il presidente il ritiri alcune truppe Usa dalla Germania e se questo provvedimento possa colpire anche la Spagna. “Perché non dovrei farlo?”, ha risposto Trump, includendo nel ragionamento anche l’Italia.

“Non è nemmeno il fatto che potevano dirlo gentilmente”, ha lamentato Trump rispetto al mancato aiuto da parte degli alleati europei nella guerra contro l’Iran. “E noi li aiutiamo con l’Ucraina. Hanno fatto un casino con l’Ucraina, un casino totale. E noi li aiutiamo con l’Ucraina”, ha continuato il presidente, sottolineando che “l’Ucraina non c’entra niente” con noi, “siamo separati da un oceano. C’entra con loro. È come se per loro fosse la loro porta di casa. Noi li aiutiamo”. Trump ha ancora lamentato che “quando avevamo bisogno di loro, non c’erano. Dobbiamo ricordarcelo, se mai dovessimo affrontare una guerra importante“. “Loro”, ha proseguito, “hanno risposto: ‘Non vogliamo essere coinvolti’. E la cosa incredibile è che loro usano” lo Stretto di Hormuz. “Noi no. Non lo usiamo. Non ne abbiamo bisogno. Abbiamo un sacco di petrolio”.

L’Iran “vuole a tutti i costi raggiungere un accordo” ha ribadito Trump. “Il prezzo delle benzina scenderà nel minuto stesso in cui finirà la guerra”. Il presidente Usa poi ha anche parlato dei prossimi mondiali: qualora il presidente della Fifa si dichiarasse favorevole alla partecipazione dell’Iran, ha detto Trump, la sua decisione verrà sostenuta.