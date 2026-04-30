Craig Venter, morto a 79 anni lo scienziato che sequenziò il genoma umano

È morto all’età di 79 anni Craig Venter, pioniere della genomica umana. L’annuncio è stato dato dal Craig Venter Insitute di La Jolla, in California.

Venter è stato un leader scientifico visionario il cui lavoro ha contribuito a definire la genomica moderna e a dare impulso al campo della biologia sintetica. Ha promosso il cambiamento scientifico e tecnologico creando team interdisciplinari, incoraggiando idee audaci e metodi più rapidi e insistendo sul fatto che le scoperte dovessero tradursi in un impatto concreto nel mondo reale. È stato inoltre un fervente sostenitore di un solido finanziamento federale per la ricerca scientifica e di collaborazioni che accelerassero il progresso tra governo, università e industria.

Venter ha contribuito a far evolvere la genomica da una lenta scoperta gene per gene a una scienza scalabile e basata sui dati, e ha poi contribuito a compiere il passo successivo: dimostrare che i genomi potevano essere progettati e costruiti.

Presso i National Institutes of Health, ha contribuito a essere un pioniere nella scoperta di geni utilizzando le sequenze espresse (EST), consentendo l’identificazione rapida di un gran numero di geni umani e accelerando le attività di mappatura del genoma.

Il sequenziamento del genoma umano

In seguito, ha guidato gli sforzi che hanno portato alla produzione delle prime bozze di sequenza del genoma umano, una pietra miliare che ha contribuito a traghettare la biologia nell’era digitale. In seguito, lui e i suoi colleghi pubblicarono il primo genoma umano diploide di alta qualità, dimostrando l’importanza di catturare la variabilità genetica ereditata da entrambi i genitori.

Nel campo della biologia sintetica, Venter e i suoi team raggiunsero un traguardo fondamentale costruendo la prima cellula batterica autoreplicante controllata da un genoma sintetizzato chimicamente: la prova che i genomi potevano essere progettati digitalmente, costruiti con componenti chimici e “avviati” per far funzionare una cellula vivente.

Si dedicò anche alla scoperta scientifica su scala globale. Attraverso la spedizione Sorcerer II Global Ocean Sampling Expedition, Venter e i suoi team utilizzarono la metagenomica per rivelare una straordinaria diversità microbica, riportando la scoperta di milioni di nuovi geni ed espandendo l’universo conosciuto delle famiglie proteiche: un lavoro che ha approfondito la comprensione del microbioma oceanico e del suo ruolo nei sistemi planetari.

Oltre ai suoi successi scientifici, Venter fu un costruttore: di team, piattaforme e istituzioni progettate per osare con grandi progetti scientifici. Oltre ad aver fondato il Jcvi, è stato un imprenditore che ha co-fondato Synthetic Genomics, Inc., Human Longevity, Inc. e, più recentemente, Diploid Genomics, Inc., promuovendo l’applicazione della genomica e della biologia sintetica in strumenti per la salute e la società.