Londra, due persone accoltellate in quartiere ebraico: la polizia sul luogo

A Londra, due persone sono state accoltellate in un quartiere con una numerosa comunità ebraica e un sospettato è stato arrestato. L’organizzazione di sicurezza Shomrim ha dichiarato che un sospettato “è stato visto correre lungo Golders Green Road armato di coltello mentre tentava di accoltellare alcuni passanti di fede ebraica”. Ha aggiunto che il sospettato è stato bloccato dai membri di Shomrim prima di essere arrestato dalla polizia. Anche un’altra organizzazione, il Community Security Trust, ha dichiarato che un uomo è stato arrestato dopo un’aggressione con coltello. Il primo ministro Keir Starmer ha definito l’incidente segnalato “profondamente preoccupante”.