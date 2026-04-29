Iran, Tajani: "Pronti per missione internazionale a Hormuz dopo cessate il fuoco"

“Abbiamo dato disposizione, attraverso l’azione del ministro Crosetto, alla Marina militare, di essere pronta a partecipare a eventuali operazioni internazionali sotto la bandiera dell’Onu, o dell’Unione europea, per partecipare all’azione sia di sminamento, sia di garanzia della libertà di navigazione”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine dell’evento ‘Obiettivo Export: Imprese e territori del Nord Italia Verso la Conferenza nazionale dell’export 2026’ alle Ogr a Torino, a proposito di come il governo intenda tutelare i flussi commerciali nello Stretto di Hormuz, bloccato in seguito alla guerra in Iran.

“Quindi la nostra Marina militare è pronta a partecipare in nome dell’Italia – ha proseguito – Così come sta facendo nel Mar Rosso per la protezione del traffico marittimo dagli attacchi degli Houthi e come sta facendo la missione Atalanta dagli attacchi di pirateria, così è pronta a farlo quando ci sarà la decisione, quando si arriverà al cessate il fuoco, con un’operazione internazionale per sminare lo Stretto e per garantire la libertà di navigazione”. “Siamo pronti a inviare dragamine della nostra Marina militare, accompagnate da altre navi della Marina militare, in una missione internazionale europea o delle Nazioni Unite che dovrà garantire in futuro, appena ci sarà il cessate il fuoco duraturo, la libertà di navigazione”, ha concluso il vicepremier.