Figc, Cairo: "Commissariamento? Affidiamoci a Buonfiglio"

“Il commissariamento della Figc può essere deciso soltanto in presenza di alcune casistiche precise”. Così il presidente del Torino Urbano Cairo a margine della presentazione del Giro d’Italia a Roma. “Io non sono così tecnico. Credo che abbiamo un presidente Coni, Buonfiglio, che invece le cose le conosce bene, quindi ci affidiamo a lui“, ha aggiunto “È la persona giusta per decidere. Ieri ha detto, mi sembra in maniera abbastanza chiara, che non ci dovrebbe essere nessun commissariamento. Affidiamoci a lui”, ha concluso Cairo.