Messico: catturato capo narcos erede di 'El Mencho', le immagini del blitz

L’esercito del Messico ha arrestato nel nord-ovest del Paese Audias Flores Silva, noto come ‘El Jardinero’, considerato uno dei principali leader del Cartello Jalisco Nuova Generazione (Cjng). L’operazione rappresenta un nuovo duro colpo per l’organizzazione criminale, a due mesi dall’uccisione del suo capo, Nemesio Oseguera Cervantes, detto ‘El Mencho’. Flores Silva, ritenuto il possibile successore del leader ucciso, era ricercato anche dagli Stati Uniti, che avevano offerto una ricompensa di 5 milioni di dollari per informazioni utili alla sua cattura.