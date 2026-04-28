Frosinone, sequestrati 24mila profumi contraffatti a Sora

I militari della Guardia di Finanza di Frosinone hanno sequestrato oltre 24 mila profumi contraffatti, recanti i marchi di noti brand internazionali, in un deposito a Sora, in provincia di Frosinone. La merce, pronta per essere immessa sul mercato, era custodita da un imprenditore egiziano. I flaconi, pur essendo identici a quelli originali, contenevano prodotti potenzialmente pericolosi per la salute, privi di certificazioni. Due persone sono state denunciate per commercio di prodotti falsi e ricettazione.