Usa, si dimette il direttore dell’Ice Todd Lyons

Il direttore dell’Ice, acronimo per U.S. Immigration and Customs Enforcement, noto come Todd Lyons, figura chiave nell’attuazione del programma di espulsioni di massa del presidente Usa Donald Trump, si dimetterà alla fine di maggio. Lo hanno annunciato diversi funzionari federali. Al momento non c’è chiarezza sulle motivazioni di tale decisione.

Il 31 maggio ultimo giorno di servizio all’Ice

Il segretario alla Sicurezza interna, Markwayne Mullin, nell’annunciare l’addio di Lyons, lo ha definito un grande leader dell’Ice e ha precisato che il suo ultimo giorno di servizio sarà il 31 maggio: “Gli auguriamo buona fortuna per la sua prossima opportunità nel settore privato”, ha dichiarato. Inoltre Abigail Jackson, portavoce della Casa Bianca, ha definito Lyons “un patriota americano che ha reso il nostro Paese più sicuro”. Il responsabile delle frontiere di Trump, Tom Homan, ha descritto Lyons come una persona che ha servito con altruismo e come “un direttore ad interim dell’Ice altamente rispettato ed efficace”.

Director Lyons has been a great leader of ICE and key player in helping the Trump administration remove murderers, rapists, pedophiles, terrorists, and gang members from American communities. He jumpstarted an agency that had not been allowed to do its job for four years. Thanks… — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) April 17, 2026

Lyons era direttore ad interim dell’Ice dal marzo 2025

Lyons, nominato direttore ad interim nel marzo 2025, ha guidato l’agenzia Ice al centro dei piani del presidente Usa Donald Trump per dare nuova forma all’immigrazione negli Stati Uniti. Sotto la sua guida l’agenzia ha ottenuto un massiccio stanziamento di fondi dal Congresso, che ha utilizzato per espandere le capacità di detenzione, e ha intensificato gli arresti per soddisfare la richiesta dell’amministrazione Trump. L’Ice è stato anche protagonista di una serie di operazioni di controllo dell’immigrazione di alto profilo nelle città americane, tra cui Chicago e Minneapolis, un dispiegamento che si è concluso dopo che sono scoppiate proteste per la morte di due manifestanti americani per mano di agenti federali dell’immigrazione. Stephen Miller, vice capo di gabinetto del presidente e principale artefice della sua politica sull’immigrazione, ha definito Lyons un “leader dedito alla causa”. “Il suo coraggioso lavoro all’Ice ha salvato migliaia di vite americane e ha contribuito a garantire sicurezza e tranquillità a milioni di americani”, ha dichiarato Miller.

Il dibattito politico sull’Ice

Non è chiaro chi potrebbe sostituire Lyons, ma chiunque lo farà assumerà la guida di un’agenzia piena di liquidità, pur rimanendo un punto nevralgico di polemiche. L’Ice è al centro di una battaglia al Congresso, con i parlamentari democratici che chiedono restrizioni agli agenti dell’immigrazione prima di accettare di ripristinare i finanziamenti ordinari per il Dhs (cioè il dipartimento per la Sicurezza interna). Lyons, insieme ad altri due alti funzionari dell’immigrazione, è comparso davanti a una sottocommissione della Camera per difendere il bilancio della sua agenzia e ha dovuto affrontare l’esame dei parlamentari sulle azioni dell’Ice. L’addio di Lyons arriva anche mentre il Dhs è sotto una nuova leadership dopo che Trump ha licenziato l’ex segretaria Kristi Noem, che ha guidato il dipartimento attraverso i principali cambiamenti nella politica sull’immigrazione dell’amministrazione.