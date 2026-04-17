Londra, incidente vicino all’ambasciata israeliana: la polizia sul posto

La polizia di Londra ha dichiarato di stare indagando su un incidente avvenuto nei pressi dell’Ambasciata israeliana, in cui sono stati rinvenuti diversi oggetti abbandonati. La Metropolitan Police ha precisato che l’edificio non è stato oggetto di alcun attacco, ma che i suoi agenti, alcuni dei quali in tenuta protettiva, stavano setacciando l’area intorno all’esclusivo quartiere di Kensington Gardens.

È stato istituito un cordone di sicurezza e l’accesso ai giardini e alla zona circostante è stato limitato. Sul posto sono visibili furgoni della polizia e una tenda bianca.