Lofven (Pse): “Meloni? Trump arrabbiato con chiunque non la pensi come lui”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump “è arrabbiato con tutti quelli che hanno un’opinione differente dalla sua”, si è “arrabbiato con il Papa per aver detto che vuole la pace, e perfino con il movimento Maga”, che “lo ha contestato perché non ha fatto ciò che aveva promesso”. Lo ha detto a LaPresse il presidente del Partito dei socialisti europei (Pse), Stefan Lofven, rispondendo a una domanda sulle critiche avanzate dal tycoon alla premier Giorgia Meloni e al governo italiano.

“Quello che è accaduto in Iran è stata una violazione del diritto internazionale, a nessuno piace il regime iraniano, ma è il diritto internazionale a dirti ciò che puoi fare o non fare”, ha aggiunto Lofven che nel corso dell’intervista ha parlato anche di altri temi come l’ultradestra in Europa, la sinistra in Italia e il rapporto tra Ue e Trump.

Lofven: “L’ultradestra si può battere, segnali da Ungheria e Italia”

“Io sono ottimista” sul futuro dei progressisti, l’ultradestra “può essere sconfitta”, ma “bisogna lavorare”, “come diceva John Fitzgerald Kennedy, il futuro non è un regalo, è una conquista”, ha detto ancora Lofven, che insieme al premier spagnolo Pedro Sanchez ha dato impulso alla Global Progressive Mobilisation (Gpm), riunione dei leader progressisti mondiali che è iniziata oggi a Barcellona.

La sconfitta di Viktor Orban in Ungheria “dopo 16 anni come premier” e del governo italiano di Giorgia Meloni al referendum costituzionale sono segni che “forse siamo arrivati a un punto di cambiamento”, ha riflettuto sottolineando però che occorre mostrare ai cittadini che “c’è un’altra via possibile da seguire”. Per questo è stata lanciata la Gpm, per mostrare che c’è un altro cammino possibile, “diverso rispetto a quello che stiamo percorrendo ora, di guerra e minacce”.

Lofven: “Schlein sta facendo un buon lavoro, sta mostrando forza”

Elly Schlein “sta facendo un buon lavoro in Italia con il Pd”, “sta mostrando forza ed è determinata a fare qualcosa di diverso”, ha detto ancora il numero uno del Pse. “Ovviamente avrò modo di incontrarla in questi giorni” qui in Spagna, ha aggiunto.

Lofven: “Europa deve assumere posizione ferma con Trump”

“L’Europa deve assumere una posizione ferma con il presidente Usa Donald Trump. Non dobbiamo necessariamente noi stessi contribuire a peggiorare le relazioni, dobbiamo comportarci in modo adeguato, ma non possiamo semplicemente andare dietro a questo tipo di persona”, e l’attacco all’Iran “lo ha mostrato chiaramente”, ha sottolineato il leader del Partito dei socialisti europei.