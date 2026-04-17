Libano, Netanyahu: "Non abbiamo ancora finito il lavoro"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che il suo Paese ha accettato un cessate il fuoco temporaneo in Libano su richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, sottolineando al contempo che la campagna contro Hezbollah non è ancora completa e affermando che Israele ha distrutto la maggior parte dell’arsenale del gruppo. “Per la prima volta in 43 anni, Israele e Libano dialogano direttamente“, ha ricordato Netanyahu. “La strada per la pace è ancora lunga, ma l’abbiamo intrapresa. Tuttavia abbiamo un obiettivo aggiuntivo: lo smantellamento di Hezbollah”, ha aggiunto. “Lo dico in tutta onestà: questo obiettivo non sarà raggiunto domani. Non abbiamo ancora finito il lavoro“.