Indonesia, elicottero precipita nel Borneo: il recupero delle 8 vittime

Un elicottero in volo tra le piantagioni di olio di palma sull’isola indonesiana del Borneo si è schiantato, uccidendo le otto persone a bordo. L’aereo ha perso il contatto giovedì poco dopo il decollo dal distretto di Melawi, nella provincia di West Kalimantan. Era diretto verso un’altra piantagione di olio di palma nel distretto di Kubu Raya. Successivamente i ricercatori hanno localizzato il relitto e recuperato i corpi dei due membri dell’equipaggio e dei sei passeggeri. Una delle vittime era malese.