Russia, Putin lancia l’allarme: “Pil in calo dell’1,8% da 2 mesi consecutivi”

Vladimir Putin ha dichiarato che la crescita economica della Russia è in calo da due mesi consecutivi, con il PIL in contrazione dell’1,8% da gennaio a febbraio. In un incontro con i funzionari a Mosca, il presidente russo ha affermato che l’industria manifatturiera, la produzione industriale e il settore edile hanno subito perdite. Putin ha chiesto spiegazioni dettagliate sul motivo per cui gli indicatori macroeconomici non sono all’altezza delle previsioni del governo e della Banca centrale russa.