Gaza, Open Arms salpa da Barcellona a supporto della Flotilla

La ‘Global Sumud Flotilla‘ è salpata da Barcellona in direzione di Gaza. Open Arms partecipa a questa missione in linea con la sua esperienza di oltre un decennio nella difesa della vita umana. L’organizzazione fornisce supporto tecnico, logistico e sanitario, offre assistenza medica a bordo e si occupa della valutazione dei rischi e della risposta alle emergenze in mare, oltre a contribuire alla presenza civile internazionale per osservare, proteggere e documentare. A bordo anche il fondatore di Open Arms, Oscar Camps, che a LaPresse ha dichiarato: “Mentre altri esitano, noi agiamo e partiamo con la Global Sumud Flotilla”. “Torno a bordo della Open Arms, come nel 2024, sulla rotta per Gaza per rompere il blocco”, continua Camps, spiegando come “questa volta accompagniamo la Global Sumud Flotilla, più di 100 navi, di 1000 membri dell’equipaggio da oltre 70 Paesi“. “Mentre qualcuno dubita noi ci muoviamo, agiamo e torniamo di nuovo”, sottolinea il fondatore della ong. “Sosterremo questa flotta, la più grande che sia mai stata organizzata“, fornendo “copertura logistica, tecnica e sanitaria e, speriamo di no, anche in caso di emergenza se necessario, denunciando quello che vedremo”, conclude Camps.