Australia, il principe Harry gioca a rugby assieme ai giocatori del Western Bulldogs a Melbourne

Visita in Australia per il principe Harry, impegnato in un evento benefico legato alla campagna ‘Movember‘, un evento annuale durante il quale gli uomini si fanno crescere i baffi per sensibilizzare sulla salute maschile. A Melbourne, il duca di Sussex ha partecipato a un incontro con i Western Bulldogs, club dell’Australian Football League, cimentandosi nel gioco e incontrando tifosi e giocatori. Il viaggio, organizzato insieme alla moglie Meghan Markle, rappresenta la prima visita nel Paese dopo il tour reale del 2018. In programma anche una tappa all’Australian War Memorial di Canberra e la partecipazione a un evento sportivo legato agli Invictus Games, iniziativa fondata dallo stesso Harry.