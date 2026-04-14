Spagna, Sanchez sulle accuse alla moglie: "Chiedo solo che la giustizia faccia giustizia"

Bufera politica in Spagna dopo la raccomandazione di un giudice istruttore di rinviare a giudizio Begoña Gómez, moglie del premier Pedro Sánchez, con accuse di traffico di influenze e abuso di fondi pubblici. La decisione arriva al termine delle indagini preliminari, ma spetterà ora a un tribunale stabilire se procedere. Gómez si trova attualmente in Cina, al seguito del marito in visita ufficiale. Sánchez ha ribadito la propria fiducia nella magistratura: “Chiedo solo che la giustizia faccia giustizia. Sono convinto che il tempo metterà ogni cosa al suo posto”.