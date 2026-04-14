Polonia, migliaia di persone radunate per l’annuale ‘Marcia dei vivi’ ad Auschwitz

I sopravvissuti all’Olocausto provenienti da tutto il mondo si sono uniti a migliaia di persone nella ‘Marcia dei vivi‘, l’evento annuale che si tiene presso il campo di concentramento di Auschwitz, in memoria dei 6 milioni di ebrei uccisi dalla Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale. Dei 50 sopravvissuti che hanno partecipato, alcuni sono arrivati da Israele, nonostante le difficoltà logistiche causate dalle restrizioni dello spazio aereo legate alla guerra in Iran.



La marcia in Polonia si è svolta in quello che nel calendario ebraico è il Giorno della Memoria. È partita da Oswiecim e si è conclusa a 3 chilometri di distanza a Birkenau. Tra gli ospiti c’erano anche i sopravvissuti ai recenti attacchi antisemiti, tra cui la sparatoria di massa di dicembre in cui sono state uccise 15 persone durante una celebrazione di Hanukkah a Bondi Beach, a Sydney, in Australia.