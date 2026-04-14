Iran, Trump: “Non si può lasciare che un Paese ricatti il mondo"

Il presidente Donald Trump ha confermato che il blocco navale statunitense dei porti iraniani sarà in vigore dalle 10 ora di New York, affermando che “non possiamo lasciare che un paese ricatti il mondo“. “Non possiamo lasciare che un paese ricatti o estorca il mondo perché è quello che sta facendo”, ha detto Trump dell’Iran parlando ai giornalisti sul colonnato della Casa Bianca.

Trump ha ribadito la sua tesi secondo cui la salvaguardia dello stretto è di maggiore preoccupazione per altre parti del globo rispetto agli Stati Uniti. L’effettiva chiusura dello stretto dall’inizio della guerra, tuttavia, ha un impatto sui prezzi globali del petrolio, che ha portato a un’impennata dei prezzi del gas per gli automobilisti americani e a un aumento dell’inflazione su altri beni. “Non usiamo questo stretto”, ha detto Trump. “Abbiamo il nostro petrolio e il nostro gas, molto più del necessario”. Il presidente ha anche suggerito che gli Stati Uniti sono ancora disposti a impegnarsi con l’Iran per negoziare una risoluzione nonostante i colloqui falliti nel fine settimana. “Posso dirvi che siamo stati chiamati dall’altra parte“, ha detto Trump. Ha aggiunto: “Stamattina siamo stati chiamati dalle persone giuste, le persone giuste, e vogliono concludere un accordo”. Trump non ha detto chi ha chiamato o di cosa si è discusso.