Iran, Cina: "Blocco navale Usa è atto pericoloso e irresponsabile"

Il blocco navale imposto dagli Usa ai porti dell’Iran è “un atto pericoloso è irresponsabile“. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, durante una conferenza stampa a Pechino. “Nonostante l’attuale accordo di cessate il fuoco temporaneo, gli Stati Uniti hanno ulteriormente intensificato il loro dispiegamento militare e intrapreso azioni di blocco mirate, il che non farà altro che intensificare le contraddizioni, acuirà le tensioni, comprometterà il già fragile cessate il fuoco e disturberà ulteriormente la sicurezza del passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz“, ha affermato il portavoce, rispondendo a una domanda relativa all’annuncio del blocco dello Stretto di Homruz fatto dal comando centrale Usa.