Usa, Conte: "Papa risponde a Trump per compassione cristiana"

“Parlando di papi, oggi abbiamo avuto una pagina molto triste. Attaccare il Papa in modo così scomposto e sguaiato da parte del presidente Trump mi fa dire davvero mala tempora currunt”. Così il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, a margine della presentazione stampa del suo nuovo libro a Roma. “Se è segno dei tempi che il papa abbia risposto a Trump? Il Papa ha risposto perché nella tradizione cristiana c’è anche molta compassione“, è stata la risposta dell’ex premier.

“Cosa ho detto a Zampolli? Mi ha chiesto un incontro su carta intestata, ‘special envoy’ del presidente Trump, ci mancherebbe che non lo incontrassi“, spiega Conte, che aggiunge “mi sono raccomandato di riferire a Trump che dal mio punto di vista sta sbagliando tutto, sta creando una catastrofe a se stesso e al mondo intero”.

Infine, un commento sui rapporti tra il presidente degli Stati Uniti e Giorgia Meloni: “Si è legata a Trump cercando di accontentarlo. Errore esiziale: se a Trump lo accontenti dal dito ti chiede una coscia, tutto e non ti da nulla”, denuncia, sottolineando come Meloni sia stata la leader europea che più volte si è recata negli USA, ottenendo solo “promesse a favore degli americani”.