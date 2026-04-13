Trump: "Non mi interessa se Teheran torna a tavolo negoziati"

(LaPresse) – Il presidente americano, Donald Trump, ha dichiarato di non essere interessato al fatto che l’Iran riprenda i negoziati con gli Stati Uniti dopo il naufragio dei colloqui in Pakistan. “Non mi interessa se tornano o no. Se non tornano, per me va bene”, ha detto Trump ai giornalisti dopo essere rientrato a Washington da Mar-a-Lago. “Il loro esercito è sparito. I loro missili sono in gran parte esauriti. La capacità produttiva di missili e droni è in gran parte sconfitta – ha aggiunto – Siamo stati molto gentili. Non abbiamo abbattuto troppi ponti. Ne abbiamo abbattuto uno solo perché hanno infranto la loro parola, hanno infranto la loro promessa. E ricordate, la loro promessa era che avrebbero aperto lo Stretto di Hormuz. Non l’hanno fatto. Hanno mentito”.