Iran, Trump conferma il blocco di Hormuz. Teheran: “Atto che equivale a pirateria” – La diretta

Falliti i negoziati tra Iran e Stati Uniti ospitati dal Pakistan a Islamabad, Donald Trump sembra chiudere a una seconda fase di trattative.

“Non mi interessa se Teheran torna o no al tavolo. Se non tornano, per me va bene“, ha il capo della Casa Bianca, che ha ribadito i danni che gli Usa hanno inflitto alle infrastrutture militari iraniane. “La loro promessa era che avrebbero aperto lo Stretto di Hormuz. Non l’hanno fatto. Hanno mentito”, ha aggiunto, specificando che a partire dalle 10 di oggi (le 16 in Italia) Washington avvierà il blocco dello Stretto.

Sul fronte iraniano, non le manda a dire il presidente, Masoud Pezeshkian.

اگر دولت آمریکا دست از تمامیت‌خواهی بردارد و به حقوق ملت ایران احترام بگذارد حتما راه‌هایی برای دستیابی به توافق پیدا می‌شود.

به اعضای هیئت مذاکره کننده به ویژه برادر عزیزم آقای دکتر قالیباف خدا قوت می‌گویم. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 12, 2026

“Se il governo americano abbandonasse il suo totalitarismo e rispettasse i diritti della nazione iraniana, si troverebbero certamente le vie per raggiungere un accordo”, ha scritto su X. “Mi congratulo con i membri della squadra negoziale, in particolare con il mio caro fratello, il dottor Ghalibaf, e dico: ‘Che Dio vi dia la forza’”.