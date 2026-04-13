Iran, Trump conferma il blocco di Hormuz. Teheran: “Atto che equivale a pirateria” – La diretta

Falliti i negoziati tra Iran e Stati Uniti ospitati dal Pakistan a Islamabad, Donald Trump sembra chiudere a una seconda fase di trattative.
“Non mi interessa se Teheran torna o no al tavolo. Se non tornano, per me va bene“, ha il capo della Casa Bianca, che ha ribadito i danni che gli Usa hanno inflitto alle infrastrutture militari iraniane. “La loro promessa era che avrebbero aperto lo Stretto di Hormuz. Non l’hanno fatto. Hanno mentito”, ha aggiunto, specificando che a partire dalle 10 di oggi (le 16 in Italia) Washington avvierà il blocco dello Stretto.
Sul fronte iraniano, non le manda a dire il presidente, Masoud Pezeshkian.
اگر دولت آمریکا دست از تمامیتخواهی بردارد و به حقوق ملت ایران احترام بگذارد حتما راههایی برای دستیابی به توافق پیدا میشود.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) April 12, 2026
به اعضای هیئت مذاکره کننده به ویژه برادر عزیزم آقای دکتر قالیباف خدا قوت میگویم.
“Se il governo americano abbandonasse il suo totalitarismo e rispettasse i diritti della nazione iraniana, si troverebbero certamente le vie per raggiungere un accordo”, ha scritto su X. “Mi congratulo con i membri della squadra negoziale, in particolare con il mio caro fratello, il dottor Ghalibaf, e dico: ‘Che Dio vi dia la forza’”.
Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) hanno risposto alle affermazioni dell’Unifil, secondo cui un mezzo della forza di pace con contingente italiano sia stato urtato da un carro armato israeliano. “Ieri, un convoglio dell’Unifil è arrivato senza preavviso in un’area in cui le truppe dell’Idf stanno operando contro l’organizzazione terroristica Hezbollah nel Libano meridionale”, afferma l’esercito di Israele, “dopo che il convoglio è entrato nell’area, le truppe dell’Idf gli hanno permesso di passare”. Lo riporta il Times of Israel. “Le Forze di Difesa Israeliane (Idf) operano contro l’organizzazione terroristica Hezbollah, e non contro le forze Unifil o i civili libanesi”, precisa l’esercito, “le Idf invitano le forze Unifil a evitare spostamenti nella zona di combattimento attiva e a continuare a coordinare i movimenti in anticipo, come di consueto, per la loro sicurezza”.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e i suoi consiglieri starebbero valutando la possibilità di riprendere attacchi militari limitati in Iran, oltre al blocco dello Stretto di Hormuz da parte degli Stati Uniti, come strategia per sbloccare l’impasse nei negoziati di pace. Lo riporta il Wall Street Journal che cita alcuni funzionari e fonti ben informate. Trump potrebbe anche riprendere una campagna di bombardamenti su vasta scala, sebbene i funzionari abbiano affermato che ciò è meno probabile, data la prospettiva di destabilizzare ulteriormente la regione e l’avversione del presidente per i conflitti militari prolungati. Potrebbe anche cercare un blocco più temporaneo, mentre fa pressione sugli alleati affinché si assumano la responsabilità di una missione di scorta militare prolungata attraverso lo stretto in futuro.
Le restrizioni imposte dagli Stati Uniti sulle navi iraniane sono illegali ed “equivalgono a pirateria”. Lo ha dichiarato il quartier generale centrale delle forze armate iraniane di Khatam al-Anbiya, avvertendo che Teheran imporrà un meccanismo permanente per il controllo dello Stretto di Hormuz in seguito alle minacce statunitensi di bloccarlo. Lo riporta Iran International. “Se la sicurezza dei porti della Repubblica islamica nel Golfo Persico e nel Mar d’Oman verrà minacciata, nessun porto nel Golfo Persico e nel Mar d’Oman rimarrà al sicuro”, ha affermato il portavoce del quartier generale.
“Le Forze Armate della Repubblica Islamica dell’Iran dichiarano in modo chiaro e fermo che la sicurezza dei porti nel Golfo Persico e nel Mar d’Oman è per tutti o per nessuno”, si legge in un comunicato, “le navi affiliate al nemico non hanno e non avranno il diritto di attraversare lo Stretto di Hormuz” ma “alle altre navi continuerà ad essere consentito il transito attraverso lo Stretto, nel rispetto delle normative delle forze armate della Repubblica islamica dell’Iran”. Il centro di comando iraniano ha infine sottolineato che “anche dopo la fine della guerra, la Repubblica Islamica dell’Iran attuerà con fermezza un meccanismo permanente per il controllo dello Stretto di Hormuz”.
Le autorità iraniane hanno eseguito almeno 1639 condanne a morte nel 2025, il numero più alto dal 1989. Secondo un rapporto annuale congiunto dell’organizzazione norvegese Iran Human Rights e di Together Against the Death Penalty, con sede a Parigi, la cifra rappresenta un aumento del 68% rispetto alle 975 condanne a morte registrate nel 2024. Se la Repubblica islamica “sopravviverà all’attuale crisi, esiste un serio rischio che le esecuzioni vengano utilizzate in modo ancora più esteso come strumento di oppressione e repressione”, si legge nel rapporto. Lo riporta Iran International.
Secondo quanto appreso dalla Bbc, il Regno Unito non sarà coinvolto nell’applicazione del blocco militare statunitense contro l’Iran. Le navi e i soldati della marina britannica non saranno impiegati per bloccare i porti iraniani, mentre i dragamine e le capacità anti-drone del Regno Unito continueranno a operare nella regione. Un portavoce del governo britannico ha affermato: “Continuiamo a sostenere la libertà di navigazione e l’apertura dello Stretto di Hormuz, che è urgentemente necessaria per sostenere l’economia globale e il costo della vita nel nostro Paese”.
Il premier spagnolo Pedro Sanchez, che si trova in Cina in visita ufficiale, in un discorso pronunciato all’Università Tsinghua, ha chiesto alla Cina un “maggiore coinvolgimento”, esigendo il rispetto del diritto internazionale e la fine dei conflitti in Ucraina, Libano e Iran. “La Cina sta facendo molto, e noi lo accogliamo con favore, ma può fare di più, pretendendo, come già fa, che il diritto internazionale venga rispettato e che cessino conflitti come quelli in Iran, Libano, Cisgiordania o Ucraina”, ha detto il leader socialista, dopo che il primo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran in Pakistan si è concluso senza arrivare a un accordo. Sanchez ha quindi rimarcato la necessità di un maggiore coinvolgimento delle grandi potenze nella gestione e fornitura di beni pubblici per affrontare sfide come la lotta ai cambiamenti climatici, lo sviluppo di un’intelligenza artificiale responsabile, il controllo degli arsenali nucleari e l’eradicazione della povertà.
Sanchez è arrivato in Cina sabato sera e ripartirà il 15 aprile. Si tratta del quarto viaggio del leader socialista nel Paese asiatico. Questa volta, a differenza delle precedenti, la visita ha carattere ufficiale e il premier è accompagnato dalla moglie, Begoña Gómez. La coppia ha approfittato del fine settimana libero da impegni ufficiali per visitare alcune attrazioni turistiche, dal Palazzo d’Estate ai tradizionali vicoli del centro storico di Pechino, gli ‘hutong’. Il viaggio di Sanchez, che ha l’obiettivo di rafforzare le relazioni politiche ed economiche con il Gigante asiatico, arriva in un contesto internazionale convulso e nel pieno delle tensioni tra Madrid e gli Stati Uniti di Donald Trump e il governo israeliano di Bejamin Netanyahu. Il cuore della visita sarà martedì 14 aprile quando il leader socialista verrà ricevuto sia dal presidente Xi Jinping che dal premier Li Qiang. Il viaggio è anche un’occasione per la Spagna di cercare di avere maggiore accesso al mercato cinese, riequilibrando il deficit commerciale con Pechino che nell’ultimo anno e mezzo è aumentato, nonché di incassare nuovi investimenti cinesi.
“Godetevi i prezzi attuali della benzina. Con il cosiddetto ‘blocco’, presto vi mancheranno i 4–5 dollari al gallone”. È quanto scrive in un post sul social X il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, rivolgendosi agli Stati Uniti che prevedono un blocco dei porti iraniani dalle 16 di oggi.
Gli Stati Uniti bloccheranno le navi in entrata o in uscita dai porti iraniani il 13 aprile alle ore 10 (ora della costa orientale)”, ovvero le 16 in Italia. Lo ha annunciato in un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Mohsen Rezaei, consigliere militare ed ex comandante delle Guardie Rivoluzionarie, si è unito al coro di funzionari iraniani che hanno promesso di contrastare il blocco statunitense dello Stretto di Hormuz. In un post sul social X, Rezaei ha affermato che le forze armate del Paese dispongono di “importanti leve ancora inutilizzate” per contrastare un eventuale blocco di Hormuz. Ha aggiunto che l’Iran non si lascerà intimidire da “tweet e piani immaginari”
È di quattro morti – compresa una bambina – il bilancio di un raid israeliano nel sud del Libano. Lo riporta Al Jazeera, aggiungendo che le vittime appartengono tutte alla stessa famiglia. Gli attacchi, in particolare, hanno preso di mira le località di Nabatieh e di Mayfadoun.
Il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz si è nuovamente bloccato dopo che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato l’avvio di un blocco navale a seguito del fallimento dei negoziati con l’Iran. Lo riporta Lloyd’s List. Prima dell’annuncio del blocco – spiega il quotidiano – il traffico marittimo attraverso lo Stretto era continuato, seppur a livelli ridotti, anche domenica. Sabato si era registrato un leggero aumento del transito di petroliere, in quanto le compagnie di navigazione si preparavano a mettere a rischio il provvisorio accordo di cessate il fuoco per far uscire alcune navi dal Golfo Persico.
“Altri Paesi stanno lavorando affinché l’Iran non sia in grado di vendere petrolio. E questo sarà molto efficace”. Lo ha detto il presidente americano, Donald Trump, parlando con i giornalisti dopo essere rientrato a Washington dalla Florida. “Ci sono molte navi dirette verso il nostro Paese per fare rifornimento di petrolio e poi portarlo via. Quindi non passeranno per lo Stretto di Hormuz”, ha aggiunto Trump.S
L’Iran ha negoziato con gli Stati Uniti in “buona fede” per porre fine alla guerra. “Ma quando eravamo a un passo” dall’accordo “ci siamo imbattuti in posizioni massimaliste, nel continuo mutare delle regole e nel blocco”. Lo ha scritto su X il ministro iraniano degli Esteri, Abbas Araghchi, che ha poi ribadito le minacce già espresse in precedenza dai funzionari iraniani: “La buona volontà genera buona volontà. L’inimicizia genera inimicizia.
Il presidente americano, Donald Trump, ha affermato che il cessate il fuoco temporaneo di due settimane tra Stati Uniti e Iran “sta reggendo bene” dopo il naufragio dei negoziati fiume del fine settimana in Pakistan. Lo riporta la Cnn. “Direi che sta resistendo bene. Il loro esercito è distrutto. Tutta la loro marina è sott’acqua”, ha aggiunto parlando con i giornalisti dopo essere tornato a Washington dalla Florida. Trump ha quindi confermato che da oggi alle 10 (le 16 in Italia) gli Stati Uniti avvieranno il blocco dello Stretto di Hormuz.
Il presidente americano, Donald Trump, ha dichiarato di non essere interessato al fatto che l’Iran riprenda i negoziati con gli Stati Uniti dopo il naufragio dei colloqui in Pakistan. “Non mi interessa se tornano o no. Se non tornano, per me va bene”, ha detto Trump ai giornalisti dopo essere rientrato a Washington da Mar-a-Lago. “Il loro esercito è sparito. I loro missili sono in gran parte esauriti. La capacità produttiva di missili e droni è in gran parte sconfitta – ha aggiunto – Siamo stati molto gentili. Non abbiamo abbattuto troppi ponti. Ne abbiamo abbattuto uno solo perché hanno infranto la loro parola, hanno infranto la loro promessa. E ricordate, la loro promessa era che avrebbero aperto lo Stretto di Hormuz. Non l’hanno fatto. Hanno mentito”.