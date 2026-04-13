Russia, Putin incontra il presidente indonesiano Subianto: "Lieto che i nostri incontri siano diventati regolari"

Incontro al Cremlino tra il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo indonesiano Prabowo Subianto. Al centro del colloquio il rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi, con particolare attenzione alla cooperazione economica. Putin ha sottolineato il valore del rapporto tra i due Paesi: “Mio caro amico, sono lieto che i nostri incontri siano diventati regolari, a sottolineare la natura speciale del nostro rapporto. Recentemente abbiamo firmato una dichiarazione che afferma questo carattere speciale, e che, in effetti, si sta concretizzando”. Subianto ha inoltre ringraziato la Russia per il sostegno all’ingresso dell’Indonesia nel gruppo BRICS.