NATO, Trump attacca: "Spesa ridicola, non ci hanno sostenuto"

Nuovo duro attacco di Donald Trump alla NATO. Il presidente americano si è detto “molto deluso” dall’Alleanza, accusandola di non aver sostenuto gli Stati Uniti nonostante i contributi versati. Trump ha definito “ridicola” la spesa sostenuta da Washington, sottolineando che gli Usa hanno investito trilioni di dollari per la difesa comune, anche per proteggere gli alleati dalla minaccia russa. Il leader della Casa Bianca ha infine annunciato che il ruolo e i finanziamenti alla NATO saranno sottoposti a una revisione approfondita, lasciando intendere possibili cambiamenti nei rapporti con i Paesi membri.