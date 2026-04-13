Libano, Tajani: "Italia pronta a ospitare futuri negoziati con Israele"

“Dal punto di vista politico è importante che i primi incontri che inizieranno domani a Washington fra Libano e Israele possano portare a un cessate il fuoco”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando in conferenza stampa da Beirut dopo l’incontro con il presidente libanese Joseph Aoun. “L’Italia è pronta e disponibile a ospitare in futuro negoziati fra Israele e Libano per arrivare ad una situazione di stabilità e di pace. Con il presidente Aoun – ha aggiunto – siamo d’accordo su molti punti. È un grande amico dell’Italia e sa che l’Italia è grande amica del popolo libanese“.