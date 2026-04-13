Iran, Trump ancora contro Papa Leone XIV: "Non c'è nulla di cui scusarsi, ha torto"

Tensione tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Papa Leone XIV dopo le critiche del pontefice sulla guerra in Iran. Trump ha respinto ogni richiesta di chiarimento: “Non c’è nulla di cui scusarsi”, aggiungendo che il Papa “ha reso pubbliche” le sue posizioni e che “io sto solo rispondendo”. Poi l’affondo diretto: “Ha torto”. Il presidente è stato incalzato anche su un post social in cui appariva come Gesù Cristo: “L’ho pubblicata io”, aggiungendo però che l’immagine avrebbe avuto riferimenti alla Croce Rossa e sostenendo: “Dovrei essere io, come medico, a far stare meglio le persone”.