Iran, Netanyahu: "Sosteniamo Trump su blocco navale Hormuz"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di aver parlato con il vicepresidente statunitense JD Vance in merito ai negoziati in Pakistan. Netanyahu ha affermato che i due hanno parlato domenica mentre Vance si trovava sull’aereo di ritorno dai negoziati a Islamabad. Israele sostiene inoltre la “ferma posizione del presidente Donald Trump di imporre un blocco navale all’Iran“. Il primo ministro dello Stato ebraico ha poi aggiunto che Israele appoggia la posizione degli Stati Uniti secondo cui l’Iran deve rimuovere tutto il suo materiale nucleare arricchito e astenersi da qualsiasi arricchimento all’interno del suo territorio per diversi decenni.