Iran, il portavoce dell'esercito: "Nessun porto sarà al sicuro"

Prosegue lo scambio di minacce tra Iran e Stati Uniti. La tv di Stato di Teheran ha riportato il duro avvertimento del portavoce del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari: nessun porto del Golfo Persico e del Golfo di Oman sarà al sicuro in caso di minacce alle proprie infrastrutture. La dichiarazione arriva mentre gli Stati Uniti valutano il blocco dei porti e delle zone costiere iraniane, dopo il mancato accordo nei colloqui diplomatici. “L’imposizione di restrizioni da parte dell’America criminale alla circolazione e al transito marittimo delle navi nelle acque internazionali costituisce un atto illegale e un caso di pirateria“, ha dichiarato Zolfaghari.