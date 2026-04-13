Haiti, 25 morti e decine di feriti per una calca nella fortezza di Milot

Tragedia nel nord di Haiti, dove 25 persone sono morte e decine sono rimaste ferite in una calca presso la fortezza di Milot, un sito turistico molto frequentato. Le autorità di Cap-Haïtien hanno dichiarato che l’incidente è stato provocato da un sovraffollamento durante le celebrazioni tradizionali, con numerosi casi di asfissia e schiacciamento. Decine di persone sono state trasportate d’urgenza in ospedale e molte altre sono risultate disperse. La Polizia Nazionale ha avviato un’inchiesta per determinare le cause precise.