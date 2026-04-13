Corea del Sud, il premier polacco Tusk incontra il presidente Lee

Il Primo Ministro polacco Donald Tusk è arrivato a Seoul per un vertice con il presidente sudcoreano Lee Jae Myung, durante il quale hanno concordato di rafforzare le relazioni bilaterali per giungere a una partnership strategica globale. Al centro dei colloqui, l’espansione della cooperazione difensiva, oltre alla collaborazione in settori come energia e infrastrutture. La visita di Tusk segna il primo viaggio di un Primo Ministro polacco in Corea del Sud in 27 anni. Successivamente, Tusk si dirigerà a Tokyo per una visita di tre giorni.