Cina, il salvataggio da brividi di due climber sulle montagne dello Yunnan

Momenti di paura sul monte Daheishan, nella provincia dello Yunnan, in Cina, dove due alpinisti sono rimasti bloccati su una scarpata. L’incidente è avvenuto dopo che uno dei due, un uomo, ha battuto la testa contro una roccia, finendo in stato di semicoma e rendendo impossibile la discesa. A dare l’allarme alcuni turisti presenti nella zona. Immediato l’intervento delle squadre di soccorso, che hanno operato per circa sei ore con attrezzature specializzate. Prima è stata messa in salvo la donna, illesa, poi i soccorritori hanno allestito un sistema di funi per recuperare l’uomo ferito. Stabilizzato su una barella e trasportato in sicurezza, l’alpinista è stato successivamente ricoverato in ospedale: le sue condizioni sono stabili.