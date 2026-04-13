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lunedì 13 aprile 2026

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Cina, il salvataggio da brividi di due climber sulle montagne dello Yunnan

LaPresse
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Momenti di paura sul monte Daheishan, nella provincia dello Yunnan, in Cina, dove due alpinisti sono rimasti bloccati su una scarpata. L’incidente è avvenuto dopo che uno dei due, un uomo, ha battuto la testa contro una roccia, finendo in stato di semicoma e rendendo impossibile la discesa. A dare l’allarme alcuni turisti presenti nella zona. Immediato l’intervento delle squadre di soccorso, che hanno operato per circa sei ore con attrezzature specializzate. Prima è stata messa in salvo la donna, illesa, poi i soccorritori hanno allestito un sistema di funi per recuperare l’uomo ferito. Stabilizzato su una barella e trasportato in sicurezza, l’alpinista è stato successivamente ricoverato in ospedale: le sue condizioni sono stabili.