Raid israeliani in Libano: si cercano sopravvissuti

Le operazioni di ricerca e soccorso sono proseguite per tutta la notte a Beirut, capitale del Libano, dopo che mercoledì alcuni attacchi israeliani hanno colpito affollate zone commerciali e residenziali nel centro della città. Gli attacchi sul Paese sono avvenuti poche ore dopo l’annuncio di un cessate il fuoco nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Il Libano ha dichiarato che almeno 182 persone sono state uccise e centinaia sono rimaste ferite, rendendo questa giornata la più sanguinosa dell’ultima guerra tra Israele e Hezbollah.