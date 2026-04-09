Melania Trump: "Bugie che mi collegano a Epstein devono finire"

In una rara e inattesa apparizione pubblica, Melania Trump ha pronunciato una dichiarazione dalla Casa Bianca per negare qualsiasi legame con Jeffrey Epstein. “Le bugie e le insinuazioni” che mi collegano a Epstein “devono finire”, ha detto la first lady, negando qualsiasi coinvolgimento o conoscenza con i crimini dell’ex finanziere e minacciando azioni legali al riguardo. La moglie del presidente ha ribadito di non avere mai avuto rapporti con Epstein e la sua ex fidanzata e complice Ghislaine Maxwell. Inoltre, la first lady ha negato che sia stato il finanziere a presentarla a Donald Trump. Infine, Melania Trump ha chiesto al Congresso di “concedere un’udienza pubblica alle vittime” del finanziere. “Le menzogne che mi collegano all’ignobile Jeffrey Epstein devono finire oggi stesso. Gli individui che mentono sul mio conto sono privi di standard etici, umiltà e rispetto. Non contesto la loro ignoranza, bensì respingo i loro tentativi meschini di diffamare la mia reputazione”, ha affermato la first lady.