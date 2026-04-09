Libano, Mattarella: "Paese indipendente sotto tempesta bombardamenti devastanti"

“Non posso non ricordare quanto avviene in Medioriente, in questo momento in Libano. Un Paese indipendente con un nuovo presidente e un nuovo governo, che sta procedendo a una stabilizzazione crescente del Paese e anche con un progressivo disarmo di Hezbollah e che oggi è sotto la tempesta di bombardamenti devastanti, come ieri è avvenuto“. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della conferenza stampa a Praga con il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel.”Vi sono nel mondo tensioni e problemi che richiedono un ruolo dell’Unione europea più attivo, più capace di diffondere pace e relazioni collaborative nel mondo. Anche per questo è importante quello che sta costruendo man mano l’Unione europea con rapporti commerciali e pacifici nel mondo”, ha aggiunto Mattarella.