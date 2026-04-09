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giovedì 9 aprile 2026

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Libano, Idf diffonde video di raid contro Hezbollah nel sud

LaPresse
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L’esercito israeliano ha diffuso immagini di raid contro obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale. Nel video l’Idf spiega di aver ripreso il bombardamento di un nascondiglio sotterraneo da cui è uscito un miliziano poi ucciso in uno scontro a fuoco e di aver eliminato 70 operativi del gruppo. Nonostante il cessate il fuoco con l’Iran lo Stato ebraico ha continuato a colpire l’organizzazione armata sciita libanese, con pesanti attacchi sulla capitale Beirut mercoledì. Nei raid di giovedì almeno 17 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, riporta l’agenzia di stampa libanese Nna.