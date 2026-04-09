Libano, Idf diffonde video di raid contro Hezbollah nel sud

L’esercito israeliano ha diffuso immagini di raid contro obiettivi di Hezbollah nel Libano meridionale. Nel video l’Idf spiega di aver ripreso il bombardamento di un nascondiglio sotterraneo da cui è uscito un miliziano poi ucciso in uno scontro a fuoco e di aver eliminato 70 operativi del gruppo. Nonostante il cessate il fuoco con l’Iran lo Stato ebraico ha continuato a colpire l’organizzazione armata sciita libanese, con pesanti attacchi sulla capitale Beirut mercoledì. Nei raid di giovedì almeno 17 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite, riporta l’agenzia di stampa libanese Nna.