Iran, a Teheran le commemorazioni per l'ayatollah Ali Khamenei

Al via in Iran le cerimonie commemorative in occasione del 40esimo giorno dalla morte dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso a 86 anni all’inizio della guerra in Iran. A Teheran i partecipanti, vestiti di nero, hanno iniziato il loro corteo da piazza Jomhouri Eslami fino al quartiere dove si trovava l’ufficio di Khamenei. La tv di Stato iraniana ha mandato in onda commemorazioni simili anche in altre città. L’emiettente riferisce che le cerimonie proseguiranno fino a notte fonda. Il corpo di Khamenei non è ancora stato sepolto dalla sua morte, avvenuta il 28 febbraio. È ora il figlio, Mojtaba Khamenei, a ricoprire la carica di Guida suprema dell’Iran.