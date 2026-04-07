Cambogia, dentro la "fabbrica delle truffe telefoniche": il video dal maxi complesso al confine con la Thailandia

Un’enorme “fabbrica delle truffe” al confine tra Thailandia e Cambogia, capace di impiegare fino a 10mila persone per raggirare vittime in tutto il mondo. È quanto emerge dalla visita guidata dell’esercito thailandese nel complesso O’Smach Resort, sequestrato a dicembre. L’area, grande circa 80 ettari, ospitava 157 edifici tra uffici operativi, dormitori e residenze di lusso. In 29 strutture si concentravano le attività fraudolente: sui tavoli ancora appunti in cinese, copioni e SIM americane utilizzate per le truffe. Secondo le Nazioni Unite, nel Sud-Est asiatico circa 300mila persone sono coinvolte in questo sistema criminale. Solo nel 2025, gli americani avrebbero perso quasi 21 miliardi di dollari. Il sito rappresenta uno dei più grandi hub di truffe online mai scoperti nella regione, simbolo di un fenomeno ormai globale.