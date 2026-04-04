Iran, i Pasdaran: "Giornata nera e umiliante per gli Stati Uniti"

Ebrahim Zolfaghari, portavoce dei Pasdaran, ha affermato che il “nuovo e avanzato sistema di difesa aerea” ha colpito “un caccia americano F-35 di quinta generazione ultra-avanzato”, durante quello che ha definito “un venerdì nero e umiliante per i nemici americani e sionisti”. Zolfaghari ha aggiunto che l’Iran ha fermato tre droni strategici e due missili da crociera. Nel frattempo, proseguono le ricerche del pilota di caccia statunitense che si è eiettato dal proprio F-15 (quello che Teheran definisce un F-35) sopra l’Iran sud-occidentale, dopo che è stato abbattuto. La televisione di Stato ha invitato i cittadini della zona ad aiutare le forze armate a individuare il militare statunitense.