Trump lancia la app della Casa Bianca: “Per seguire il vostro presidente preferito”

La Casa Bianca ha lanciato una nuova app, “che offre un accesso in prima fila a tutte le notizie provenienti dal vostro presidente preferito: Donald J. Trump. Cioè io”, come ha affermato lo stesso presidente Usa in un video postato sui social media. Attraverso l’app, disponibile da oggi sugli store di Apple e Android.

FROM THE OVAL: The official White House app is here! Download today and never miss a moment from the White House 🇺🇸



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Trump ha annunciato che “potrete seguire tutti gli eventi della Casa Bianca, leggere tutti i miei ordini esecutivi e tenere traccia di tutte le nostre promesse: promesse fatte, promesse mantenute“. Nel breve video di presentazione non sono mancati i consueti attacchi al precedente presidente. “Ogni americano dovrebbe aspettarsi trasparenza dal proprio governo, e l’amministrazione Trump è la più trasparente della storia. Questo è certo: nessuno sapeva cosa stesse combinando ‘Sleepy’ Joe Biden. Non avevamo la minima idea di cosa facesse quel tizio. La buona notizia è che non ne aveva idea nemmeno lui”, ha detto Trump, invitando poi “tutti gli americani a unirsi a noi in questa missione per rendere l’America di nuovo grande“.