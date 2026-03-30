Spagna, ministra Difesa: “Chiuso nostro spazio aereo per azioni legate alla guerra in Iran”

“Non autorizzeremo l’uso delle basi di Morón e Rota per qualsiasi azione legata alla guerra in Iran. E, naturalmente, non è autorizzato nemmeno l’uso dello spazio aereo spagnolo per azioni legate alla guerra in Iran”. Lo ha detto la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, parlando con i giornalisti a Madrid.

“Ovviamente, le basi ci sono e si possono svolgere altre azioni – ha continuato Robles – ma la Spagna non ha autorizzato, non autorizza e non autorizzerà in nessun caso l’uso delle basi di Rota e Morón per partecipare a una guerra alla quale siamo totalmente contrari, nella quale non crediamo e che riteniamo profondamente illegale e profondamente ingiusta”.