Gerusalemme, Pizzaballa celebra la messa dopo che gli è stato negato l’accesso alla Chiesa del Santo Sepolcro

Nel giorno della Domenica delle Palme, il Patriarca latino, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha celebrato una preghiera per la pace sul Monte degli Ulivi dopo che la polizia israeliana gli ha impedito l’accesso alla Chiesa del Santo Sepolcro. Una decisione senza precedenti, legata, secondo quanto dichiarato dalla polizia israeliana, alla chiusura dei luoghi sacri per motivi di sicurezza. La messa è stata quindi celebrata nel Monastero di San Salvatore. Durante l’omelia, Pizzaballa ha scelto di concentrarsi sul messaggio religioso, senza fare riferimento diretto all’accaduto, in una giornata simbolica segnata dalle tensioni della guerra in Medioriente.