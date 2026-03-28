Ucraina, tre morti e oltre 10 feriti in attacchi a Odessa e Kryvyi Rih

Almeno tre persone sono morte e 11 sono rimaste ferite in attacchi sferrati nella notte dall’esercito russo contro le città di Odessa e Kryvyi Rih in Ucraina. Ne dà notizia Ukrainska Pravda. A Odessa una persona è morta e 11 sono rimaste ferite incluso un bambino. Nella città è stato colpito anche un reparto maternità. A Kryvyi Rih sono morte due persone dopo attacchi con droni Shahed.

Zelensky: “Puro terrorismo contro civili”

“Ieri sera, i russi hanno lanciato un massiccio attacco su Odessa. Non c’era alcuno scopo militare, si è trattato di puro terrorismo contro la popolazione civile“. Lo ha scritto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, affermando che nell’attacco alla città sono stati impiegati oltre 60 droni. “Purtroppo, i danni sono ingenti. Tra i siti colpiti figurano un reparto maternità, edifici residenziali, attività commerciali, il porto e infrastrutture critiche”. “I nostri servizi continuano a operare sul campo, fornendo assistenza ovunque sia necessario. Tragicamente, al momento, si registra un morto. Le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Più di dieci persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino. Attacchi notturni si sono verificati anche nelle regioni di Poltava e Dnipro”, ha aggiunto Zelensky. Il presidente ucraino ha rimarcato che “ogni attacco di questo tipo dimostra che la Russia non ha alcuna intenzione di porre fine a questa guerra”. “Per questo motivo”, ha scritto Zelensky, “qualsiasi allentamento della pressione è pericoloso”. “Gli sforzi coordinati per proteggere le persone e le vite umane ci aiuteranno, rafforzeranno la difesa del nostro Paese e la nostra diplomazia. Ringrazio tutti i nostri partner che collaborano con noi e sostengono il nostro popolo. Stiamo collaborando con tutti per dare al nostro Paese maggiore forza e capacità di proteggere la vita in Ucraina, giorno e notte: le nostre città e i nostri villaggi, le nostre infrastrutture. La difesa collettiva e l’azione coordinata possono produrre i risultati più efficaci”, ha concluso.

“Con Emirati Arabi coopereremo in materia di difesa”

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che l’Ucraina e gli Emirati Arabi Uniti hanno concordato di cooperare in materia di difesa, in un momento in cui la nazione del Golfo è costantemente sotto attacco da parte dell’Iran. Il leader ha scritto su X di aver incontrato il presidente emiratino Mohamed bin Zayed Al Nahyan e che i due hanno concordato di “cooperare nel campo della sicurezza e della difesa”.

Media: acceso dibattito tra Rubio e Kallas sulla Russia al G7

Il segretario di Stato Usa Marco Rubio e l’alta rappresentante dell’Ue Kaja Kallas hanno avuto un acceso scambio di battute sulla Russia al vertice del G7. Lo scrive il giornalista Barak Ravid su Axios, citando tre fonti presenti all’incontro. Secondo la ricostruzione, Kallas avrebbe chiesto a Rubio quando gli Stati Uniti avrebbero adottato una linea dura nei confronti della Russia, scatenando una dura replica da parte del segretario di Stato.

Zelensky arrivato in Qatar dopo visita negli Emirati Arabi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato in Qatar per una visita di lavoro dopo la tappa negli Emirati Arabi Uniti. Ne ha dato notizia Al Jazeera. Il leader è stato accolto all’aeroporto internazionale di Doha dal ministro per gli Affari Esteri Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi e dall’ambasciatore ucraino in Qatar.