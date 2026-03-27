Ucraina, droni russi su Kharkiv: otto feriti

Nuovo attacco russo su Kharkiv, la seconda città dell’Ucraina. Nella notte tra giovedì e venerdì, droni hanno colpito un edificio residenziale, causando almeno otto feriti. Le immagini diffuse dai soccorsi mostrano un grattacielo danneggiato, con diversi appartamenti distrutti ai piani alti. Il sindaco Ihor Terekhov ha confermato i danni a un palazzo di nove piani. L’attacco arriva in una fase di forte escalation. Nei giorni scorsi Mosca ha lanciato centinaia di droni e missili, mentre Kiev ha risposto con raid massicci sul territorio russo e in Crimea. Sul fronte diplomatico, i colloqui di pace risultano sospesi, mentre l’attenzione degli Stati Uniti è concentrata sulla crisi in Medio Oriente.