Repubblica Ceca, bottiglie Molotov contro centro culturale russo a Praga

Diverse bottiglie Molotov sono state lanciate contro un centro culturale russo a Praga. Lo ha reso noto la polizia locale spiegano che il fatto è accaduto giovedì sera ed è attualmente oggetto di indagine. L’edificio, conosciuto come ‘Casa Russa’ non ha preso fuoco ma alcune foto mostrano una finestra rotta, mentre due finestre e una parete sono parzialmente annerite dal fumo. Il direttore Igor Girenko, ha detto all’agenzia di stampa russa Tass che tre dei sei cocktail Molotov non sono esplosi. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito l’atto “barbaro”. L’ambasciata russa a Praga ha chiesto alle autorità ceche di rafforzare la sicurezza delle istituzioni russe e dei loro dipendenti nel paese.