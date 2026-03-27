Libano, una colonna di fumo si alza sopra Beirut

Prosegue l’escalation in Libano, dove i bombardamenti israeliani hanno causato oltre 1.100 morti e più di 3.200 feriti dall’inizio del conflitto. Tra le vittime anche 121 bambini e 83 donne. Nelle ultime ore, colonne di fumo si sono alzate su Beirut dopo nuovi raid. Secondo le autorità libanesi, oltre un milione di persone è stato costretto a lasciare le proprie case. La crisi si è aggravata dopo il lancio di missili da parte di Hezbollah verso Israele, avvenuto a inizio marzo, in risposta agli attacchi contro l’Iran. Da allora, Israele ha intensificato le operazioni con raid su larga scala e un’offensiva terrestre, facendo temere un ulteriore allargamento del conflitto nella regione.