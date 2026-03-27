Dubai, piogge torrenziali: strade allagate e tempesta di fulmini sopra il Burj Khalifa

Forti piogge e temporali hanno colpito Dubai e gli Emirati Arabi Uniti, provocando allagamenti e gravi disagi alla circolazione. Nelle prime ore del mattino, diverse strade della città sono finite sott’acqua e molte auto sono state abbandonate. In azione autopompe e forze di polizia per liberare le carreggiate. Fulmini e tuoni hanno illuminato il cielo sopra il centro di Dubai, anche nell’area del Burj Khalifa, mentre precipitazioni intense hanno interessato anche Sharjah e altri Stati del Golfo. Le piogge proseguono da giorni su tutto il territorio emiratino, in una fase climatica che precede l’arrivo della stagione più calda.