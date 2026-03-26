Lukashenko regala un fucile a Kim: “Nel caso arrivino nemici”

(LaPresse) – Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha donato un fucile d’assalto al leader nordcoreano Kim Jong Un durante la sua visita a Pyongyang. “Nel caso arrivino nemici”, ha scherzato Lukashenko al momento della consegna. Kim ha ricambiato con una spada tradizionale e un’urna decorativa con l’effigie del presidente bielorusso. Nel corso della visita ufficiale, i due leader hanno tenuto colloqui bilaterali: firmato un trattato di amicizia e cooperazione tra i due Paesi. Secondo Minsk, l’intesa segna una nuova fase nelle relazioni tra Corea del Nord e Bielorussia.