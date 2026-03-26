Bangladesh, bus precipita in un fiume: almeno 18 morti

Un autobus con a bordo circa 50 persone è precipitato in un fiume nel Bangladesh centrale mentre stava salendo su un traghetto, causando almeno 18 morti. Il mezzo stava viaggiando verso la capitale Dhaka dal distretto sud-occidentale di Kushtia. Alcuni dei passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo a nuoto dopo l’incidente, altri sono rimasti intrappolati nel mezzo. I soccorritori hanno lavorato tutta la notte per recuperare i corpi. Le operazioni di salvataggio ostacolate dalle forti correnti e dalle piogge.