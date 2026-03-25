Iran, Trump: "Interlocutori ci hanno fatto un regalo, sono le persone giuste"

Gli interlocutori iraniani con i quali sta trattando Washington “hanno intenzione di stringere un accordo” e ieri hanno fatto qualcosa di straordinario, ci hanno fatto un regalo”. Lo ha detto Donald Trump parlando nello Studio Ovale. “Questo regalo è arrivato oggi, si tratta di un dono molto importante, dal valore economico immenso. Non vi dirò di cosa si tratti esattamente, ma era qualcosa di estremamente significativo”, ha proseguito il presidente, precisando che il “regalo” non aveva a che fare “con il nucleare”, ma “riguardava il settore petrolifero e del gas”. È stato, ha concluso Trump, “un gesto davvero apprezzabile da parte loro, ma ciò che mi ha dimostrato è, appunto, che stiamo trattando con le persone giuste”.