Afghanistan, il cittadino statunitense Dennis Coyle viene liberato dopo oltre un anno: le immagini del rilascio

L’Afghanistan ha rilasciato il ricercatore americano Dennis Coyle dopo averlo detenuto per oltre un anno. Il ministero degli Esteri afghano, guidato dai talebani, ha dichiarato che la liberazione è avvenuta in occasione dell’Eid al-Fitr, la festività musulmana che segna la fine del Ramadan. Il ricercatore è stato rilasciato a Kabul, la capitale del Paese, in seguito a un appello della sua famiglia e dopo che la Corte Suprema dell’Afghanistan ha “ritenuto sufficiente la sua precedente detenzione”. Coyle era stato arrestato nel gennaio 2025 con l’accusa di aver violato alcune leggi, anche se le autorità afghane non hanno mai specificato pubblicamente quali avrebbe infranto.